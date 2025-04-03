В Германии пригрозили Трампу фразой «увидим, кто сильнее»

Министр экономики ФРГ Хабек пригрозил Трампу ответом на пошлины

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек пригрозил президенту США Дональду Трампу ответом на пошлины. Его слова передает CNBC.

«Я вижу, что Дональд Трамп сдастся под давлением, что он скорректирует свои заявления под давлением. (...) И тогда мы увидим, кто сильнее», — заявил Хабек.

Министр отметил, что европейским государствам и их союзникам следует вместе оказать давление на главу Белого дома.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что решение Трампа о введении пошлин наносит удар по мировому порядку торговли и является в корне неверным.