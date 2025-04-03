Канцлер Германии назвал пошлины Трампа ударом по мировому порядку

Канцлер Германии Шольц назвал пошлины Трампа ударом по мировому порядку торговли

Решение администрации президента США Дональда Трампа о введении пошлин наносит удар по мировому порядку торговли и является в корне неверным. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

Он назвал нынешнюю торговую систему американским достижением, создавшим процветание во всем мире. «Мы хотим сотрудничества, а не конфронтации, и будем защищать свои интересы. Европа ответит на это решение единым, сильным и соразмерным образом», — предупредил Шольц.

Политик обратил внимание, что Евросоюз является самым сильным внутренним рынком в мире с 450 миллионами потребителей. «[Это] дает нам силы вести переговоры с правительством США, чтобы предотвратить торговую войну», — пояснил он.

Ранее стало известно, что пошлины США нанесут удар по военным планам Евросоюза, на которых его лидеры хотели сконцентрироваться в ближайшие годы. Отмечалось, что решение американского лидера особо портит планы будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот называет своим приоритетом наращивание оборонных расходов, которые в основном нацелены против России. После введения жестких ограничений европейские политики теряют финансовые возможности и вынуждены действовать в условиях экономической нестабильности.