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11:52, 3 апреля 2025Мир

Канцлер Германии назвал пошлины Трампа ударом по мировому порядку

Канцлер Германии Шольц назвал пошлины Трампа ударом по мировому порядку торговли
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Решение администрации президента США Дональда Трампа о введении пошлин наносит удар по мировому порядку торговли и является в корне неверным. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

Он назвал нынешнюю торговую систему американским достижением, создавшим процветание во всем мире. «Мы хотим сотрудничества, а не конфронтации, и будем защищать свои интересы. Европа ответит на это решение единым, сильным и соразмерным образом», — предупредил Шольц.

Политик обратил внимание, что Евросоюз является самым сильным внутренним рынком в мире с 450 миллионами потребителей. «[Это] дает нам силы вести переговоры с правительством США, чтобы предотвратить торговую войну», — пояснил он.

Ранее стало известно, что пошлины США нанесут удар по военным планам Евросоюза, на которых его лидеры хотели сконцентрироваться в ближайшие годы. Отмечалось, что решение американского лидера особо портит планы будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот называет своим приоритетом наращивание оборонных расходов, которые в основном нацелены против России. После введения жестких ограничений европейские политики теряют финансовые возможности и вынуждены действовать в условиях экономической нестабильности.

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