Трамп испортил планы будущего канцлера Германии против России

Bloomberg: Пошлины Трампа нанесут удар по военным планам ЕС

Пошлины президента США Дональда Трампа нанесут удар по военным планам Европейского союза (ЕС), на которых его лидеры хотели сконцентрироваться в ближайшие годы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, авторы материала указывают, что решение американского лидера особо портит планы будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот называет своим приоритетом наращивание оборонных расходов, которые в основном нацелены против России. После введения жестких ограничений европейские политики теряют финансовые возможности и вынуждены действовать в условиях экономической нестабильности.

«Спад в торговле ослабит ожидания быстрого восстановления после двух лет спада как раз в тот момент, когда будущий канцлер Фридрих Мерц готовится увеличить расходы на оборону и инфраструктуру, чтобы вернуть экономику в нужное русло», — отмечает агентство.

Ранее Трамп заявил, что вводит в США пошлину на все импортные товары. Базовый тариф составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза подорожают для американцев на 20 процентов. Полученные от пошлин средства Трамп пообещал направить на погашение госдолга страны.