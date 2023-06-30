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16:01, 30 июня 2023Экономика

Европейская страна присоединилась к торговой войне США и Китая

Нидерланды ввели новые ограничения на экспорт оборудования для производства чипов

Фото: Unsplash

Нидерланды объявили о новых экспортных ограничениях на современные полупроводниковые технологии, призванных лишить Китай ключевого оборудования для производства чипов. Об этом со ссылкой на правительство страны сообщает CNBC.

Нидерланды — родина ASML, одной из ведущих компаний полупроводникового сектора, которая выпускает оборудование, необходимое для производства современных чипов. США длительное время оказывали давление и склоняли страну присоединиться к торговой войне с Китаем именно из-за важной роли ASML в разработке и выпуске полупроводников по всему миру. Теперь голландским компаниям необходимо будет подавать заявку для получения лицензии на поставку за рубеж определенного перечня передового оборудования, изменения в правилах вступят в силу с 1 сентября.

В новом законе не указана какая-то конкретная страна для экспортных ограничений, также не прописана в нем продукция ASML. Правительство Нидерландов заявило, что правила применяются к «ряду очень специфических технологий для разработки и производства передовых полупроводников», которые потенциально могут иметь военное применение. «Мы пошли на этот шаг по соображениям национальной безопасности. Компаниям, на которые это повлияет, полезно знать, чего они могут ожидать. Это даст им время, необходимое для адаптации к новым правилам», — отметила министр торговли страны Лизье Шрайнемахер.

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ASML заявила, что может начать запрашивать экспортные лицензии до вступления закона в силу и правительство будет рассматривать каждую заявку индивидуально. Компания не считает, что объявленные меры окажут существенное влияние на ее финансовые результаты в этом году.

США в октябре 2022 года ввели санкции, направленные на прекращение экспорта полупроводников в Китай, чтобы помешать Пекину развивать свои внутренние технологии. Однако контроль за поставками, по мнению экспертов, не смог навредить китайской индустрии микросхем. Компании-производители, такие как Nvidia и AMD, упростили свою продукцию и замедлили работу топовых микросхем на 10-30 процентов, чтобы обойти запреты.

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