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15:16, 3 мая 2023Экономика

В США оценили влияние санкций на китайскую индустрию микрочипов

Reuters: экспортный контроль США минимально повлиял на индустрию микрочипов в Китае

Фото: China Daily / Reuters

Экспортный контроль над поставками чипов, который ввели в США в 2022 году, не смог навредить китайской индустрии микросхем, сообщает Reuters.

Санкции ограничили продажи Пекину чипов Nvidia и AMD, которые стали стандартом мировой технологической индустрии для разработки чат-ботов и систем искусственного интеллекта (ИИ). Однако компании упростили свою продукцию и замедлили работу топовых микросхем на 10-30 процентов, чтобы обойти запреты. В результате одна из крупнейших технологических фирм Китая Tencent использовала разработанные для местного рынка Nvidia H800 в работе и ускорила обучение своего ИИ с 11 до 4 дней.

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Представители индустрии объяснили, что власти США не стремились нанести ущерб промышленности Китая, чтобы тот полностью отказался от американских чипов и удвоил усилия по разработке своих микросхем. Все, что пытались обеспечить в правительстве — технологический разрыв между двумя рынками. Однако Навин Рао, исполнительный директор стартапа MosaicML, который специализируется на работе с ИИ, заявил, что ограничения со стороны разработчиков можно обойти, и они не являются проблемой. Инженер-программист Anyscale Кейд Дэниел оценил влияние экспортного контроля как минимальное.

США ввели ограничения против китайской индустрии полупроводников в октябре 2022 года. Предполагалось, что санкции затронут технологии, связанные с производством высокотехнологичных чипов памяти, квантовые компьютеры и передовые компоненты, необходимые для создания микросхем. Позже Америка решила привлечь на свою сторону Японию и Нидерланды и убедить их присоединиться к санкциям против Пекина. Кроме того, США призвали ограничить поставки полупроводников в КНР Южную Корею.

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Вячеслав Агапов
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