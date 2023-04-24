США попросили у Южной Кореи поддержки в торговой войне с Китаем

FT: США призвали Корею не продавать чипы Китаю, если тот ограничит американские поставки

США призвал Южную Корею ограничить поставки полупроводников Китаю, если тот запретит американской компании Micron ввозить свои чипы. Американские власти попросили Сеул повлиять на крупнейших поставщиков Samsung и Hynix, чтобы те не увеличивали продажи, сообщает Financial Times.

Ранее Китай начал проверку производителя микросхем Micron на предмет возможной угрозы нацбезопасности. Компания из Айдахо является одним из трех лидеров на мировом рынке чипов памяти Dram вместе с южнокорейскими Samsung и Hynix. Американские чиновники и представители бизнеса считают, что эта проверка является ответом на ограничение поставок передовых технологий в Китай.

В Совете национальной безопасности США называют переговоры о поддержке в торговой войне с Китаем «борьбой с экономическим принуждением». Сеул информацию о переговорах не комментировал, однако, по информации FT, в Южной Корее опасаются, что в долгосрочной перспективе американский экспортный контроль ударит и по Samsung, и Hynix.

В октябре 2022-го Министерство торговли США запретило продавать в Китай полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии. Также страна ограничила экспорт технологий, которые позволят Китаю создавать оборудование для изготовления полупроводников. Из-за этого многие китайские производители микрочипов столкнулись с серьезной угрозой их деятельности.

Кроме того, США объявили о переговорах с Японией и Нидерландами, чтобы те также ограничили поставки Китаю. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал Токио «не быть пособником злодеев» в лице США в вопросе экспорта чипов. Он отметил, что американские власти применяют методы запугивания, чтобы «жестко подавить японскую полупроводниковую промышленность» и добавили, что в настоящее время Вашингтон делает это с Китаем.

В декабре США внесли в черный список конкурента Micron и одного из крупнейших мировых производителей полупроводников Yangtze Memory Technologies Co. Поводом стало беспокойство администрации Байдена, что компания будет продавать чипы памяти ниже себестоимости и оказывать давление на американских конкурентов и компании в союзных странах.

Чтобы справиться с последствиями санкций, власти Китая пообещали вложить в Yangtze 12,9 миллиарда юаней (141 миллиард рублей). Также Пекин направил триллион юаней (почти 11 триллионов рублей) на льготы местным производителям и закупки оборудования для производства полупроводников. Заводам пообещали возместить 20 процентов от стоимости закупаемой техники и станков и стимулировать развитие производственных мощностей, разработку и исследования в области производства микросхем.