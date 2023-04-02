Китай призвал Японию «не быть пособником злодеев» в вопросе экспорта чипов

МИД Китая призвал Японию не быть пособником злодеев в вопросе экспорта полупроводников

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе встречи со своим японским коллегой Есимасой Хаяси в Пекине призвал Токио «не быть пособником злодеев» в лице США в вопросе экспорта чипов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ган отметил, что блокада только еще больше подтолкнет КНР к самостоятельности. По его словам, американские власти применяют методы запугивания, чтобы «жестко подавить японскую полупроводниковую промышленность». Он отметил, что в настоящее время Вашингтон делает это с Китаем.

В октябре министерство торговли США запретило американским компаниям и гражданам продавать Китаю полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии. Введенные меры нанесли огромный удар по китайским компаниям.