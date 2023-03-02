Власти Китая нашли новый способ борьбы с санкциями США

Bloomberg: Китай инвестирует $1,9 млрд в крупнейшего в стране производителя чипов памяти

Власти Китая пообещали вложить 12,9 миллиарда юаней (1,9 миллиарда долларов, или 141 миллиард рублей) в крупнейшего в стране производителя чипов памяти Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC). Об этом сообщает Bloomberg.

Инвестиции в конкурента южнокорейских гигантов Samsung и SK Hynix стали самыми большими для Национального инвестиционного фонда Китая за последние несколько месяцев. Масштаб вложений говорит о том, что Пекин пытается найти новый способ борьбы с санкциями со стороны США в области технологий и справиться с падением мирового спроса, который ударил по ценам на носители.

В декабре 2022 года YMTC и 29 других китайских компаний попали в черный список Министерства торговли США. С этого момента компания больше не может закупать комплектующие, оборудование и технологии у американских производителей. Ранее из-за подобных ограничений китайской Huawei пришлось продать бизнес в сфере потребительской электроники, а производитель чипов SMIC сдал позиции на рынке.

На фоне американских санкций власти КНР направили триллион юаней (почти 11 триллионов рублей) на льготы местным производителям и закупки оборудования для производства полупроводников. Государство пообещало компенсировать заводам 20 процентов от стоимости закупаемой техники и станков и стимулировать развитие производственных мощностей, разработку и исследования в области производства микросхем.