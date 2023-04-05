Зеленскому вручили высшую награду Польши

Глава Польши Дуда вручил президенту Зеленскому высшую польскую награду орден Белого орла

Высшую награду Польши, орден Белого орла, президенту Украины Владимиру Зеленскому вручил польский лидер Анджей Дуда, передает «РБК-Украина».

По словам Дуды, Зеленский получил эту награду за углубление отношений между Польшей и Украиной, заслуги в деле обеспечения безопасности и сохранении прав человека.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что боевые действия в стране могут закончиться уже в 2023 году. Он также прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины есть лишь один шанс провести контрнаступление.