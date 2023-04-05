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13:33, 5 апреля 2023Бывший СССР

Зеленскому вручили высшую награду Польши

Глава Польши Дуда вручил президенту Зеленскому высшую польскую награду орден Белого орла
Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Высшую награду Польши, орден Белого орла, президенту Украины Владимиру Зеленскому вручил польский лидер Анджей Дуда, передает «РБК-Украина».

По словам Дуды, Зеленский получил эту награду за углубление отношений между Польшей и Украиной, заслуги в деле обеспечения безопасности и сохранении прав человека.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что боевые действия в стране могут закончиться уже в 2023 году. Он также прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины есть лишь один шанс провести контрнаступление.

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Алевтина Запольская
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