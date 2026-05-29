Экс-премьер Польши Миллер заявил, что власти должны перестать помогать Зеленскому

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что польские власти должны перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети Х.

«Что более отвратительно? Решение Зеленского или отсутствие реакции со стороны польских властей?» — написал Миллер.

Слова политика были реакцией на пост польского журналиста о том, что Украина должна почувствовать последствия действий по пропаганде национализма. Также отмечается, что Польша должна перестать спонсировать технологии Starlink.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник возмутилась поступком чиновницы из польского города Люблин Виктория Херун. Чиновница, имеющая украинские корни, призналась в организации схемы привлечения нелегальных мигрантов в Польшу.