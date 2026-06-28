Путин провел совещание по обеспечению бензином внутреннего рынка

Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка РФ

Президент России Владимир Путин вечером в воскресенье, 28 июня, провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Об этом сообщает РИА Новости.

В нем приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минфина Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и мэр Москвы Сергей Собянин, а также представители крупных энергокомпаний России.

Глава государства предложил рассмотреть дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка.

В минувший вторник, 23 июня, Новак назвал непростой, но контролируемой текущую ситуацию на российском топливном рынке. 26 июня он заверил, что на российском рынке хватает топлива. По его словам, возникший ажиотаж привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30 процентов.