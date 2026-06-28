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21:39, 28 июня 2026Россия

Путин высказался об очередях на АЗС

Путин: Проблемы для автомобилистов и бизнеса на топливном рынке сохраняются
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка высказался об очередях на АЗС. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского лидера, проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются. Он добавил, что власти понимают сложности, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные производители и фермерские хозяйства в летний период.

«И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти», — добавил глава государства.

Путин также сообщил, что запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн. По его словам, это практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года, а небольшое снижение составляет всего 4 процента.

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