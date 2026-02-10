Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:48, 10 февраля 2026Ценности

Фанаты раскритиковали Брэда Питта из-за внешности в тизере нового фильма

Мария Винар

Кадр: JoBlo Movie Network / YouTube

Фанаты раскритиковали американского актера Брэда Питта из-за внешности в продолжении фильма «Однажды в… Голливуде». Комментарии появились в соцсети X (ранее — Twitter).

В тизере кинокартины «Приключения Клиффа Бута» 62-летний актер предстал в объемном светлом парике и с усами. Поклонники заметили, что данные детали в сценическом образе Питта, который исполняет в новом фильме главную роль, его сильно старят.

«Нам нравится, когда Брэд Питт выглядит привлекательно, а не "непривлекательно"», «Эй, Брэд, жаль, что твоя сексуальная привлекательность не попала в фильм», «Питту не следует носить парик и усы. Как такое могло произойти?», «Здесь он выглядит как старый ворчун», «У Питта распухло лицо как у пьяницы Бута. Отлично», — обсуждали пользователи платформы изменившуюся внешность знаменитости.

В ноябре 2024 года врач-косметолог Джонни Беттеридж из Лондона назвал возможные пластические операции Брэда Питта. По мнению эксперта, актер прибегал к блефаропластике, а также к липофилингу лица с целью уменьшить признаки старения.

