16:34, 13 мая 2026

Прокуратура назвала срок для отравителя родственников из Подмосковья

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Прокуратура запросила пожизненный срок для отравителя родственников из подмосковной Балашихи Артема Миссюры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Гособвинитель отметил, что раскаяние Миссюры следует учесть как смягчающий фактор. Кроме того, он попросил суд признать обвиняемого вменяемым.

По данным ведомства, фигурант был должен кредитным организациям более трех миллионов рублей и испытывал тяжелое финансовое положение. Он решил завладеть имуществом своих родственников и придумал, как от них избавиться при помощи ядов. Он начал испытывать действия ядов на своей возлюбленной. В итоге он подмешал вещество девушке в алкогольный напиток. В итоге, ее госпитализировали, а пока она была в больнице, обвиняемый оформил на ее имя два кредита на сумму более 570 тысяч рублей.

После этого он подмешал яд в ягодный морс и угостил им своего друга, к которому испытывал зависть. Пострадавший не выжил. Затем Миссюра решил избавиться от своей бабушки и дяди, и в период с января по апрель 2024 он подмешивал яд в соль, лекарства и напитки женщины. В результате, пенсионерка лишилась жизни, а здоровью мужчины был причинен тяжкий вред здоровью.

Кроме того, он пытался расправиться с матерью, ее мужем и их несоврешеннолетней дочерью и брата своей девушки.

Ранее сообщалось, что бывшую возлюбленную Миссюры, обвиняемого в отравлении родственников и друзей, исключили из потерпевших по делу о мошенничестве.

