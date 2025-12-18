Привычка мужчины ежедневно мочиться в раковину привела к неожиданным последствиям

Пользователь Reddit с ником Barlsgnarkley33 признался, как его туалетная привычка спровоцировала проблемы в доме. По словам мужчины, он работает удаленно и часто испытывает стресс, который запивает огромным количеством кофе, воды и диетической газировки.

«Рядом с моим домашним кабинетом находится небольшая ванная комната, которой пользуюсь практически только я. По самым скромным подсчетам, я писал в раковину в этой комнате не менее восьми раз в день, а то и намного чаще, на протяжении трех лет. То есть я помочился в нее приблизительно шесть тысяч раз», — признался он.

Однако недавно автор и его супруга решили отремонтировать эту ванную комнату. Как только пара демонтировала унитаз, помещение заполнил отвратительный запах канализации, доносившийся из слива. Не придав этому никакого значения, мужчина заделал его на время тряпкой. После этого они разобрали ту самую раковину, оставив лишь сливную трубу в качестве отдельно стоящего элемента.

«Если вы не знакомы с сантехникой, то обычно в сливных трубах есть сифон. Вода скапливается на дне сифона и создает барьер, препятствующий проникновению канализационных запахов в дом. Дело в том, что этот сифон был наполнен не водой. Он был наполнен мочой. И он непрерывно наполняется ею уже много лет. Когда я снял крышку с трубы, меня осенило: вонь многолетней прогорклой мочи. Запах был ужасный», — посетовал автор.

Стоявшая неподалеку супруга также почувствовала неладное, однако мужчина убедил ее, что это тот же запах канализации, который исходит и от унитазного слива. Позже, исследовав сифон более детально, он заметил, что внутри даже образовался мочевой камень.

Ранее были названы неочевидные источники неприятных запахов в квартире. В частности, его причиной может быть неисправный гидрозатвор в сифоне под раковиной или засоренная фановая труба, которая проходит через весь канализационный стояк.