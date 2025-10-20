Названы неочевидные источники неприятных запахов в квартире

Коммунальщик Чуркин: Неисправный гидрозатвор в сифоне вызывает неприятные запахи

Источником дурного запаха в квартире может быть сифон под раковиной. О неочевидных причинах зловония в доме агентству РИА Новости рассказал гендиректор Управляющей компании муниципального района «Соколиная гора» Дмитрий Чуркин.

Неприятный запах может доноситься из засоренных труб, также их причиной может быть неисправный гидрозатвор в сифоне под раковиной. В таком случае запах можно устранить, просто устранив засор и починив сифон. На будущее эксперт онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Александра Чихринова советует не выливать жир со сковородок в раковину и раз в пару недель промывать слив горячей водой, а раз в месяц — прочищать со спецсредством.

Еще одним источником дурного запаха в квартире может стать засоренная фановая труба, которая проходит через весь канализационный стояк. Коммунальщики должны чистить ее раз в год, но в случае, если она засоряется быстрее, следует вызвать специалистов управляющей компании. Для этого рабочим не требуется заходить в квартиру. Запах может распространяться от прогнившей трубы — такая проблема решается только заменой коммуникаций. Вонь может появляться в квартирах, если в вентиляции застрял мусор, птица или грызун. На последних этажах с запахом затхлости может не справляться слабая вытяжка — таким квартировладельцам стоит задуматься об установке принудительной вытяжки в вентиляционном канале.

Резкий запах может доноситься от стиральной машины — его источником является плесень, которая заводится, если редко чистить фильтр или не открывать люк после стирки. Помимо чистки барабана и фильтра, избавиться от плесени можно, запустив стирку на 90 градусах без белья. Также неприятный запах может возникать, если слив стиральной машины изначально подключен к канализации не через сифон, а напрямую.

Дурно пахнуть в квартире может в том числе из-за кондиционера — в узлах сплит-системы годами скапливаются бактерии. Помимо прочего, они могут вызывать и респираторные заболевания, обращает внимание Чуркин. Во избежание этого кондиционер рекомендуется периодически чистить, для этого на дом следует вызывать специалиста. Большие опасения должны возникнуть, если источником неприятного запаха в квартире становятся перегревающиеся провода, особенно в натяжных потолках или за гипсокартоном. Они пахнут плавящейся изоляцией и горящей пылью.

Отвращающий запах в квартире может быть обусловлен протухшими в холодильнике продуктами или мусором, нередко к нему приводит курение, домашние животные и пот. Въевшиеся запахи клинеры устраняют с помощью технологии сухого тумана: прибор термофоггер преобразует жидкость в мелкодисперсный аэрозоль из мельчайших частиц. Также помещение можно обработать с помощью специальной озонирующей установки.

