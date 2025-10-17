Экономика
17:08, 17 октября 2025

Названы полезные советские лайфхаки по утеплению квартиры

Life.ru: Дешево утеплить квартиру можно с помощью фольги и газеты
Виктория Клабукова

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Газетный утеплитель — хоть и давний способ утеплить квартиру, но своей актуальности не потерял. Какие советские лайфхаки по утеплению до сих пор эффективны, выяснил Life.ru.

Этот способ поможет солидно сэкономить: необходимо до состояния кашицы вымочить в воде газеты, скрутить их в жгуты и забить ими зазоры между рамами, поверху на мыльный раствор наклеиваются полоски белой бумаги. При этом особое внимание стоит уделить верхним стыкам, где сквозит сильнее. Таким же образом забить щели можно с помощью ваты и поролона, к тому же их легче удалять с окон весной.

Утеплить квартиру можно и за счет ковра. В советских квартирах нередко можно встретить ковры не только на полу, но и на стенах. Здесь текстиль служит не только элементом дизайна, но и имеет практическую ценность. Ковер, особенно с длинным ворсом, создает дополнительный слой изоляции, не давая холоду проникнуть в помещение. Ковер чаще всего вешали на стены, выходящие на улицу или подъезд. Вдобавок ковер улучшает звукоизоляцию в комнате.

Плотные портьеры в том числе хорошо сохраняют тепло в квартире. Правда, шторы не должны быть длиннее высоты подоконника — если занавески закрывают батарею, то мешают циркуляции теплого воздуха, создавая обратный эффект. В советские времена люди боролись со сквозняком тяжелыми одеялами и ватными покрывалами, вешая их на входные двери.

Также на помощь может прийти фольга. Лист картона нужно обернуть фольгой блестящей стороной наружу и поставить за батарею. В этом случае фольга работает как зеркало, отражая инфракрасные волны, исходящий от радиатора. Наиболее эффективен такой метод, если батареи размещены в нишах под окнами, где стена тоньше. Такой лайфхак может повысить температуру в комнате на два-три градуса и сэкономить до десяти процентов тепла. Важно не клеить фольгу прямо на стену — из-за этого образуются конденсат и плесень. Лучше оставить между стеной и фольгой пространство хотя бы в три сантиметра для циркуляции воздуха.

Щели у косяка или под порогом зачастую закрывали валиком, которые шили из старья и набивали ватой, поролоном и даже песком. Практиковался и еще один метод: прибить по контуру косяка полоски дерматина, поролона или резины. Двойную изоляцию у двери можно создать, повесив в прихожей еще одну временную дверь из фанеры.

Ранее россиянам рассказали, как обновить интерьер квартиры без ремонта. В частности, можно заменить шторы и добавить растения или зеркала.

