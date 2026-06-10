Оценена опасность тополиного пуха для города

«РГ»: Тополиный пух не представляет серьезной опасности для города

Тополиный пух не представляет серьезной опасности для жизни города. Об этом заявили эксперты, опрошенные «Российской газетой».

По словам начальника Управления проектирования озеленения Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Елены Семенковой, информация о том, что пух засоряет ливневую канализацию, водоемы и городские бассейны, не соответствует действительности. Пух может скопиться в приемном лотке ливневой канализации, однако его легко можно вычистить в процессе обслуживания.

Сопредседатель экологической партии «Зеленые» Александра Кудзагова отметила, что чаще всего пух встречается в районах старой застройки, в то время как в центре почти не осталось тополей. Пушащие тополя продолжают постепенно заменять другими деревьями. Однако от тополей не избавляются полностью — они помогают очищать воздух лучше многих других растений.

«Тополь поглощает до 40 килограммов углекислого газа в час. И еще: один тополь в сутки производит столько же кислорода, сколько восемь лип, шесть дубов, пять кленов, 13 елей. За сезон дерево может поглотить около 20-30 килограммов пыли и сажи», — рассказала Кудзагова.

Ранее водителей предупредили о том, что загрязнение радиатора тополиным пухом во время жары может привести к перегреву двигателя автомобиля и его выходу из строя.