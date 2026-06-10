Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:31, 10 июня 2026Экономика

Оценена опасность тополиного пуха для города

«РГ»: Тополиный пух не представляет серьезной опасности для города
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Тополиный пух не представляет серьезной опасности для жизни города. Об этом заявили эксперты, опрошенные «Российской газетой».

По словам начальника Управления проектирования озеленения Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Елены Семенковой, информация о том, что пух засоряет ливневую канализацию, водоемы и городские бассейны, не соответствует действительности. Пух может скопиться в приемном лотке ливневой канализации, однако его легко можно вычистить в процессе обслуживания.

Сопредседатель экологической партии «Зеленые» Александра Кудзагова отметила, что чаще всего пух встречается в районах старой застройки, в то время как в центре почти не осталось тополей. Пушащие тополя продолжают постепенно заменять другими деревьями. Однако от тополей не избавляются полностью — они помогают очищать воздух лучше многих других растений.

«Тополь поглощает до 40 килограммов углекислого газа в час. И еще: один тополь в сутки производит столько же кислорода, сколько восемь лип, шесть дубов, пять кленов, 13 елей. За сезон дерево может поглотить около 20-30 килограммов пыли и сажи», — рассказала Кудзагова.

Ранее водителей предупредили о том, что загрязнение радиатора тополиным пухом во время жары может привести к перегреву двигателя автомобиля и его выходу из строя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве хотели подорвать автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия. Задержаны двое подростков

    Посольство России высмеяло планы ЕС ввести санкции против российской рыбы

    Решение ФРГ передать Украине десятки тысяч боеприпасов вызвало возмущение на Западе

    Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

    Российский актер захотел избавиться от недвижимости из-за проблем с деньгами

    Назван фаворит матча открытия ЧМ-2026

    В России сравнили объединение Молдавии и Румынии с людоедом и театром

    На Украине рассказали об испытаниях «альтернативы Patriot»

    Стилист Гоша Карцев описал образ Виктории Бони в Каннах фразой «чуть пошлостью отдает»

    Под Москвой подросток заставил школьника встать перед ним на колени и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok