РИА Новости: «Мясной полк» Сырского несет большие потери в Сумской области

425-й «мясной полк» главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского несет большие потери в Сумской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На официальных ресурсах 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" подтверждается информация об участии "мясного полка" Сырского в боевых действиях в Сумской области», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, данное подразделение безуспешно пытается остановить продвижение Российской армии в районе населенного пункта Новодмитровка.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что Российская армия достаточно интенсивно продвигается на сумском направлении. До этого сообщалось, что ВСУ за месяц потеряли под Сумами роту бойцов практически в полном составе.