Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:19, 7 мая 2026Бывший СССР

Силовики рассказали о больших потерях «мясного полка» Сырского

РИА Новости: «Мясной полк» Сырского несет большие потери в Сумской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

425-й «мясной полк» главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского несет большие потери в Сумской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На официальных ресурсах 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" подтверждается информация об участии "мясного полка" Сырского в боевых действиях в Сумской области», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, данное подразделение безуспешно пытается остановить продвижение Российской армии в районе населенного пункта Новодмитровка.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что Российская армия достаточно интенсивно продвигается на сумском направлении. До этого сообщалось, что ВСУ за месяц потеряли под Сумами роту бойцов практически в полном составе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Российский МИД вызвал посла Армении из-за предоставления «трибуны» Зеленскому

    Эпичное уничтожение украинской техники попало на видео

    Сотрудники ТЦК сломали руку подростку при мобилизации его отца

    Аракчи раскрыл условия урегулирования конфликта с США

    Мощное уничтожение пикапов ВСУ российскими дроноводами попало на видео

    Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий и врезался в стену

    Силовики рассказали о больших потерях «мясного полка» Сырского

    Страны ЕС начали подготовку к переговорам с Россией

    Людям после 50 лет назвали четыре ключа к счастью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok