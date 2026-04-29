11:15, 29 апреля 2026

Военный рассказал об успехах Российской армии на сумском направлении

Военный Дандыкин: Задачи брать Сумы не стоит, но ситуация может поменяться
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская армия достаточно интенсивно продвигается на сумском направлении, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об успехах он рассказал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за месяц потеряли под Сумами роту бойцов практически в полном составе.

«Рота — это подразделение тактическое. Смотря какая рота. Я так понимаю, что рота была уже пощипанная. Обычно рота — это за 100 человек. Могло быть и 50, и 60, потому что боевые действия идут, они несут потери большие. Видимо, или накрыли огневым валом, или попали под раздачу ФАБа. В батальоне 3-4 роты. Считайте. Это на уровне тактического звена, но, прямо скажем, это большие потери, тем более пополнять зачастую некем. Значит, был оголен участок фронта», — прокомментировал эксперт.

Это показательно, учитывая, что Россия достаточно интенсивно продвигается на сумском направлении, отметил он.

«Если брать последние известия, это харьковское, сумское направление, это создание зон безопасности, и в каждой сводке практически каждый день. Для врага это очень ощутимо, потому что он уже решил создать линию обороны от Сум до Киева, чтобы прекратить наш дальнейший прорыв. Так что у них сейчас с сумским составом очень большие проблемы», — добавил Дандыкин.

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что, по словам президента РФ Владимира Путина, задача брать Сумы не ставится. Однако ситуация сейчас может поменяться на фоне действий киевского режима по отношению к мирным объектам, допустил он.

«Все может поменяться, и те наши предложения по мирным переговорам, когда мы говорили, что они должны выйти из Донбасса, могут быть гораздо жестче. Поэтому сейчас и по объектам военным и промышленным бьем, которые там находятся, и, в общем-то, наступаем», — заключил эксперт.

До этого ВСУ начали выстраивать эшелонированную оборону на границе с Курской областью. Она создается в Глуховском, Белопольском и Краснопольском районах Сумской области.

