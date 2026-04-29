Марочко: ВСУ выстраивают эшелонированную оборону на границе с Курской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выстраивать эшелонированную оборону на границе с Курской областью. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В Глуховском, Белопольском и Краснопольском районах Сумской области инженерные войска украинских боевиков продолжают создавать эшелонированную оборонительную линию», — заявил он.

По словам Марочко, украинские войска также устанавливают минные заграждения. Военный связал активность ВСУ на данном направлении с улучшением погоды.

Ранее появилась информация, что командование групп ВСУ продолжает направлять военнослужащих на позиции у Новодмитровки в Сумской области, фактически обрекая солдат на гибель. Отмечается, что реальная обстановка у населенного пункта скрывается.

