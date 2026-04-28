ТАСС: ВСУ скрывают от военнослужащих реальную обстановку у Новодмитровки

Командование групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает направлять военнослужащих на позиции у Новодмитровки в Сумской области, фактически обрекая солдат на гибель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командиры групп пытаются завести личный состав на уже зачищенные группировкой войск "Север" позиции противника», — сказал собеседник агентства.

При этом допросы пленных показывают, что офицеры ВСУ скрывают от вышестоящего командования реальную обстановку у Новодмитровки.

Ранее сообщалось, что к Новодмитровке Сумской области перебросили привилегированную роту охраны ВСУ. По словам источника, рота считается привилегированной, так как мобилизованные в нее военнослужащие ранее были задействованы только в проверке документов на командных пунктах и не участвовали в боевых действиях.