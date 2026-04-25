ТАСС: К Новодмитровке перебросили привилегированную роту охраны ВСУ

К Новодмитровке Сумской области перебросили привилегированную роту охраны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

«Безуспешно пытаясь удержать контроль над населенным пунктом Новодмитровка, 14-й АК ВСУ перебросил на данный участок фронта роту охраны командования армейским корпусом», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, рота считается привилегированной, так как мобилизованные в нее военнослужащие ранее были задействованы только в проверке документов на командных пунктах и не участвовали в боевых действиях.

Ранее подполковник ВСУ Анатолий Купол рассказал, что во время контрнаступления 2023 года командование отказалось от подготовки мобилизованных и сразу бросило новобранцев в бой, чтобы они не испытывали страха перед боевыми действиями. Однако, по его словам, главной проблемой контрнаступления стало упущенное время, которое российские военные с успехом использовали.