Офицер ВСУ Купол: Командование не готовило мобилизованных, чтобы они не боялись

Во время контрнаступления 2023 года командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось от подготовки мобилизованных и сразу бросило новобранцев в бой, чтобы они не испытывали страха перед боевыми действиями. Об этом подполковник ВСУ Анатолий Купол рассказал в интервью, запись которого доступна на YouTube.

«В контрнаступление были брошены 5-8 недавно сформированных бригад, которые еще не видели боя. У руководства была такая идея: если люди не имеют боевого опыта, то они не будут бояться и пойдут в бой», — рассказал офицер.

Он отметил, что при этом главной проблемой контрнаступления стало упущенное время, которое российские военные с успехом использовали для укрепления своих позиций.

Ранее командование ВСУ перебросило в Сумскую область бывших заключенных-штурмовиков из 425-го отдельного штурмового полка «Скала». Кроме того, были переброшены заградительные отряды из состава 425-го полка.