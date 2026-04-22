08:55, 22 апреля 2026

Командование ВСУ перебросило в один регион бывших заключенных

РИА Новости: Командование ВСУ перебросило в Сумскую область бывших заключенных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Сумскую область бывших заключенных-штурмовиков из 425-го отдельного штурмового полка «Скала». Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

Отмечается, что информация об этом появилась в социальных сетях. Кроме того, были переброшены заградительные отряды из состава 425-го полка.

Ранее украинский пленный военнослужащий Дмитрий Литвин сообщил, что украинским тюрьмам устанавливают планы по подписанным контрактам с ВСУ. Он уточнил, что из их колонии около четырех месяцев на фронт не поступало добровольцев, после чего приехала комиссия и учреждение начало отправлять на военно-врачебную комиссию по 80 заключенных в месяц.

До этого Литвин заявил, что бывших заключенных, мобилизованных в ВСУ, после попытки побега поймали и избили битами.

