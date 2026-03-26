08:51, 26 марта 2026Бывший СССР

Пленный рассказал о планах по контрактам для украинских тюрем

Пленный Литвин: Украина устанавливает тюрьмам план по контрактам с ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинским тюрьмам устанавливают планы по подписанным контрактам с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный военнослужащий Дмитрий Литвин, передает РИА Новости.

«У лагерных, у начальства, у них есть смета, сколько они с лагеря должны выпустить человек», — рассказал Литвин.

По его словам, из их колонии около четырех месяцев на фронт не поступало добровольцев, после чего приехала комиссия и учреждение начало отправлять на военно-врачебную комиссию по 80 заключенных в месяц.

Ранее Литвин рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать из учебного полигона в Днепропетровской области, угрожали расстрелом.

    Последние новости

    Латвия выразила протест России из-за упавшего украинского дрона. Как и зачем беспилотники ВСУ оказались в небе стран НАТО?

    На героя популярного мема напали вооруженные мужчины

    Неизвестные БПЛА атаковали турецкий танкер в Черном море

    Вэнс посетит Венгрию перед выборами Орбана

    Учительница несколько месяцев насиловала подростка и попалась из-за его тети

    УБИМ из России при наступлении заменит три боевые машины

    В России назвали причину снижения активности ПВО Украины

    Эмили Ратаковски без штанов пришла на съемку модного бренда

    Российская промышленность укрепилась в пессимизме

    США обвинили в нападении еще на одну страну

    Все новости
