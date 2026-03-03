Реклама

Экономика
10:16, 3 марта 2026Экономика

Ценам на золото спрогнозировали рекордный рост из-за войны в Иране

Аналитик Красноженов: Цена золота может достичь $6 тысяч из-за войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Биржевые цены на золото могут пробить очередную психологическую отметку на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Такой прогноз дал глава управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Его слова приводит ТАСС.

В условиях обострения геополитической ситуации в регионе спрос на ключевой драгметалл продолжит расти, полагает эксперт. С учетом общей экономической неопределенности золото останется главным «активовом-убежищем». В случае затягивания войны в Иране, не исключил Красноженов, котировки драгметалла могут достичь новых исторических максимумов.

Отдельно аналитик обратил внимание на удары иранских беспилотников по Дубаю. Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), напомнил Красноженов, является крупным хабом по торговле золотом. Длительное нарушение авиасообщения может создать дефицит физического драгметалла, что подтолкнет его котировки вверх. Все это не будет способствовать стабилизации биржевых цен на золото в обозримом будущем, констатировал эксперт.

Ранее схожий прогноз дал аналитик Natixis Бернард Дахна. В случае перерастания конфликта между США/Израилем и Ираном в полноценную региональную войну котировки золота, ожидает он, смогут достичь 5,8 тысячи долларов за тройскую унцию. При этом большая часть стремительного роста, полагает эксперт, произойдет в первые несколько недель совместной военной операции Израиля и США в Иране.

    Обсудить
