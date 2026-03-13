Реклама

13:36, 13 марта 2026Экономика

В России призвали ввести обязательную видеофиксацию сделок с жильем

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Нотариусам в России необходимо ввести обязательную видеофиксацию всех сделок с недвижимостью, чтобы защитить граждан от мошенников. Сделать это призвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с агентством РИА Новости.

Парламентарий отметил, что в данный момент нотариальное удостоверение опирается в основном на бумагу, которую легко подделать или оспорить, ссылаясь на то, что человек якобы не понимал, что подписывает. В результате судам сложно доказывать, что гражданина ввели в заблуждение либо давили на него, и поэтому он думал, что оформляет не продажу, а договор аренды либо пожизненного содержания. В этой ситуации, продолжил депутат, видеозапись окажется объективным материалом и неопровержимым доказательством, фиксирующим, добровольно ли человек пошел на сделку.

«Покупка или продажа жилья — это шаг, в котором ошибка или злой умысел могут стоить человеку всего, что он копил десятилетиями. (...) Речь идет не просто о формальной записи процесса — видеоматериалы нужно хранить в течение всего срока давности по делам о мошенничестве, чтобы они были доступны правоохранителям, когда возникнет необходимость», — уточнил парламентарий. Он подчеркнул, что в зоне особого риска находятся одинокие пенсионеры и люди, не обладающие юридической грамотностью. Так, многие пожилые люди испытывают трудности с чтением документов, которые напечатаны мелким шрифтом, либо могут не в полной мере осознавать юридические последствия, когда ставят свою подпись.

Кошелев убежден, что видеофиксация сделок с жильем не только дисциплинирует всех участников сделки и защитит пенсионеров от давления и обмана, но и уменьшит нагрузку на судебную систему и позволит восстановить справедливость там, где цена ошибки измеряется судьбами семей. «Запись фиксирует сделку и снижает риск последующих споров и недобросовестных интерпретаций. Запись защищает и добросовестных покупателей: в случае если продавец или его родственники попытаются оспорить сделку, видеоматериал подтвердит законность намерений и отсутствие давления», — заключил собеседник агентства.

Ранее россиянам перечислили способы защититься от аферистов при покупке недвижимости.

