19:56, 12 марта 2026Экономика

Названы способы защититься от мошенников при покупке недвижимости

Эксперт Шилина: Для безопасной покупки недвижимости надо соблюдать один алгоритм
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Для безопасной покупки квартиры, дома, гаража или дачи нужно соблюдать определенный алгоритм действий и юридических процедур. Способы защититься от мошенников назвала руководитель проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий Валентина Шилина, ее слова приводят на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Покупка и продажа недвижимости не входят в список привычных задач, с которыми мы сталкиваемся регулярно. Любая операция с квартирой, домом, гаражом и другими видами имущества требует соблюдения определенного алгоритма действий и юридических процедур, о которых многие даже не догадываются», — заявила эксперт.

Так, важно учитывать не только характеристики желаемого объекта и его местоположение, но и юридическую историю. Прежде всего, нужно выяснить, кто им владеет сейчас, как была проведена приватизация, а также узнать о наличии обременений или ограничений на продажу.

Насторожиться стоит, если стоимость недвижимости заметно ниже рыночной, продавец призывает выйти на сделку как можно быстрее или жилье слишком часто меняло собственников за последние годы. Шилина посоветовала перед покупкой проверить все документы и заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости — там содержится информация как о самом объекте, так и о владельце.

Ранее в Нижнем Тагиле риелтор за полцены выкупила жилье женщины, которая попала под влияние мошенников.

