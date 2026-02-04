Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:13, 4 февраля 2026Экономика

Сирота поверила мошенникам и лишилась единственного жилья в Москве

В Москве сирота поверила мошенникам и лишилась единственной квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сирота из Москвы доверилась мошенникам и продала единственную квартиру в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

В октябре 2025 года с 27-летней девушкой связался якобы мастер по замене домофона и попросил назвать код из СМС, чтобы внести данные квартиры в списки. Россиянка продиктовала код, сразу после чего ее аккаунт на «Госуслугах» взломали. Затем ей позвонил фальшивый сотрудник ФСБ и заявил, что украинский экстремист получил доверенность на жилье девушки, а она теперь является фигуранткой в деле об экстремизме.

Спустя три недели, в течение которых мошенники неоднократно разговаривали по телефону с девушкой, сироту уговорили продать квартиру и перевести средства на счет аферистов. Россиянку заверили, что позже жилье вернут, однако сразу после получения суммы собеседники перестали выходить на связь, а квартиру вновь перепродали за 12,4 миллиона. После этого девушка поняла, что ее обманули.

Сумма ущерба составила девять миллионов рублей. Сейчас пострадавшая живет у подруги и пытается вернуть квартиру через суд с покупателями.

Ранее россиян предупредили о набирающей популярность мошеннической схеме с возвратом переплаты за отопление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Япония отложила запуск ракеты H3

    В ВСУ создали новое командование ПВО на фоне ударов

    Командир группы эвакуации рассказал о трудностях вывоза раненных с поля боя зимой

    В МИД России ответили на слова президента Польши о вине СССР в Холокосте

    Российский регион предупредил о кризисе без доступа к газу

    В США из-за ИИ вырос спрос на авторов

    Гостья шоу начала получать странные посылки и удивилась причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok