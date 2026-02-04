Сирота поверила мошенникам и лишилась единственного жилья в Москве

В Москве сирота поверила мошенникам и лишилась единственной квартиры

Сирота из Москвы доверилась мошенникам и продала единственную квартиру в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

В октябре 2025 года с 27-летней девушкой связался якобы мастер по замене домофона и попросил назвать код из СМС, чтобы внести данные квартиры в списки. Россиянка продиктовала код, сразу после чего ее аккаунт на «Госуслугах» взломали. Затем ей позвонил фальшивый сотрудник ФСБ и заявил, что украинский экстремист получил доверенность на жилье девушки, а она теперь является фигуранткой в деле об экстремизме.

Спустя три недели, в течение которых мошенники неоднократно разговаривали по телефону с девушкой, сироту уговорили продать квартиру и перевести средства на счет аферистов. Россиянку заверили, что позже жилье вернут, однако сразу после получения суммы собеседники перестали выходить на связь, а квартиру вновь перепродали за 12,4 миллиона. После этого девушка поняла, что ее обманули.

Сумма ущерба составила девять миллионов рублей. Сейчас пострадавшая живет у подруги и пытается вернуть квартиру через суд с покупателями.

Ранее россиян предупредили о набирающей популярность мошеннической схеме с возвратом переплаты за отопление.