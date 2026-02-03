Возврат переплаты за отопление обернулся для россиян взломом «Госуслуг»

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Аферисты применяют схему с возвратом переплаты за тепло

Мошенники все чаще применяют новую обманную схему. В чем она заключается, изданию RT рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Очередной мошеннический сценарий разворачивается вокруг услуги по возврату переплаты за отопление. Сообщение с соответствующим предложением приходит россиянам якобы от управляющей компании или ЕИРЦ. Жертву уведомляют, что ей положен возврат средств по коммунальным счетам, ниже размещается ссылка, пройдя по которой можно получить деньги. Именно эта ссылка и представляет опасность: нажав ее, можно потерять банковские сбережения или доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги».

Собеседник издания предупреждает, что возврат средств за «коммуналку» никогда не производится по СМС. Вернуть деньги могут в том случае, если температура в квартире ниже утвержденного норматива, либо если подачу ресурса отключали надолго. Процедура закреплена в постановлении правительства № 354. Для возврата оформляется специальный акт, сумма перерасчета отражается в квитанции за следующий месяц как отрицательное сальдо. Таким образом, сумма к возврату просто засчитывается в счет будущих платежей.

Кроме того, как напомнил Бондарь, размер платы по коммунальным счетам складывается на основе показаний приборов учета или по нормативам. Никаких тайных переплат возникнуть не может — все они прописываются в квитанциях, добавил он.

Ранее в Липецке квартиры горожан начали атаковать подставные коммунальщики. Представляясь сотрудниками управляющей компании, махинаторы убеждают жертв поменять счетчики на воду по завышенным ценам и требуют предоплату.