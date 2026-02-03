Реклама

Экономика
18:13, 3 февраля 2026Экономика

Лжекоммунальщики атаковали квартиры россиян

В Липецке мошенники под видом коммунальщиков начали выманивать деньги у жильцов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Vladimir Nenezic / Shutterstock / Fotodom  

Лжекоммунальщики атаковали квартиры жителей Липецка. Мошенники предлагают заменить счетчики и выманивают деньги у россиян, сообщает MK.RU.

Аферисты стучатся в квартиры, представляются сотрудниками управляющей компании и убеждают поменять счетчики на воду по завышенным ценам. Также злоумышленники звонят на городские номера и советуют установить специальные датчики для автоматической передачи показаний.

Лжекоммунальщики просят оставить предоплату — это и вызвало опасения у россиян. В связи с этим реальные сотрудники управляющих компаний напомнили, что они никогда не приходят в квартиры без вызова и никогда не запрашивают у горожан коды из SMS-сообщений для подтверждения услуг.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников. Злоумышленники выманивают персональные данные, уведомляя об отключении света.

