Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:03, 28 января 2026Экономика

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники выманивают персональные данные, уведомляя об отключении света
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Аферисты разработали новую схему обмана россиян. В чем заключается мошеннический сценарий, выяснили в агентстве РИА Новости.

Махинаторы входят в доверие к гражданам, сообщая о предстоящем отключении электроэнергии в доме. В телефонном звонке они представляются мастерами участка и заявляют, что разошлют соответствующие уведомления по почте. Однако для получения письма, по их словам, от потребителя требуется подтвердить свои персональные данные. Благодаря этому мошенники выманивают личные сведения жертв и используют в собственных целях для дальнейшего обогащения.

Ранее риелторы оценили безопасность виртуальных сделок с жильем, которые пока находятся на стадии разработки. По мнению экспертов, цифровой формат жилищных сделок развяжет руки мошенникам: отсутствие нотариусов и отказ от личного присутствия клиента лишь сыграют на руку аферистам. Кроме того, риелторы допускают, что преступники найдут способ заполучить и биометрические данные россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навязанная извне традиция». В Германии объяснили ненависть к русским

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Стало известно о военных планах США на Ближнем Востоке

    Жене российского губернатора пришло 19 штрафов за превышение скорости на BMW

    Россиянин описал страну Африки фразой «чище и безопаснее, чем в Москве и Европе»

    В России предложили смягчить лимит количества карт на одного человека

    Переехавшая в США российская блогерша матом высказалась о ценах на продукты

    Мастер депиляции раскрыла женщинам правильный способ бритья интимной зоны

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok