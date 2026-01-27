Россиян предупредили о рисках цифровых сделок с жильем

Риелтор Юсова: Цифровой формат жилищных сделок развяжет руки мошенникам

Многие онлайн-платформы стремятся перевести жилищные сделки в цифровой формат. Насколько это безопасно «Пятому каналу» рассказала риелтор Юлия Юсова.

Эксперт считает, что виртуальный формат сделок развяжет руки мошенникам. Она опасается, что те удобства, которые продвигают под видом «цифры» — отсутствие нотариусов и отказ от личного присутствия клиента — лишь сыграют на руку аферистам. Суть же биометрии в виртуальных сделках должна заключаться не в замене живого участника сделки, а в обеспечении дополнительного гаранта безопасности, убеждена Юсова. Тем более, что мошенники в перспективе, благодаря своим техникам убеждения, могут получить доступ и к биометрическим данным граждан, допустила риелтор.

Ранее Росреестр обновил методические рекомендации по защите недвижимости от мошенников. В ведомстве прежде всего советуют подать заявление о запрете регистрации жилья без личного присутствия собственника. Также перед покупкой объекта россиянам стоит внимательно изучить его историю, опросить соседей или старшего по дому.