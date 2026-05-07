Германии предрекли развал государства

16:35, 7 мая 2026Мир

Фишер: Германию ожидает развал государства в экономическом и в социальном плане
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Германию ожидает развал государства в экономическом и в социальном плане. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер в беседе с телеканалом ZDF.

«Для меня ясно как день, что если все продолжится как раньше, то наша страна развалится — и в экономическом плане, и как государство всеобщего благосостояния», — поделился он.

Экс-министр отметил, что Германия должна улучшить свою конкурентоспособность в условиях современного мирового рынка и догнать другие страны.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в какой-то момент должен позвонить президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул, что государство готово принимать активное участие в переговорах по Украине в формате «евротройки», в которую также входят Франция и Великобритания.

