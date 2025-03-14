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19:43, 14 марта 2025Ценности

15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в рекламе бренда Гоши Рубчинского

Актриса Анна Пересильд снялась в рекламе бренда дизайнера Гоши Рубчинского
Мария Винар

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась в рекламе бренда дизайнера Гоши Рубчинского. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном черно-белом снимке запечатлена 15-летняя звезда популярного телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Знаменитость предстала перед камерой с распущенными волосами и в объемной куртке.

В феврале стало известно, что Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом и покинул пост главного дизайнера марки Yeezy. Он поблагодарил команду за приобретенным опыт и сообщил, что через некоторое время расскажет о перезапуске собственного бренда в соцсетях.

Гоша Рубчинский занимал позицию главного дизайнера Yeezy с февраля 2023 года.

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