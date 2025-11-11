Мир
21:54, 11 ноября 2025Мир

Бывший депутат парламента Финляндии захотел получить убежище в России

Экс-депутат парламента Финляндии Туртиайнен подал заявление об убежище в России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Кадр видео: Ano Turtiainen / YouTube

Экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен сообщил, что подал заявление для получения убежища в России. Он продемонстрировал свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании его беженцем в видео на YouTube-канале.

«Сегодня случилось вот что», — прокомментировал документ бывший финский парламентарий. По его словам, срок его пребывания на территории Российской Федерации по визе подходил к концу, а с этой бумагой не придется «думать ни о каких визах».

Туртиайнен объяснил свое решение запросить политическое убежище в России тем, что подвергается давлению и «травле» со стороны финских СМИ. При этом он заявил, что считает финнов и русских — «одним народом».

