19:04, 7 ноября 2025

Финский политик решил запросить политическое убежище в России

Экс-депутат Туртиайнен заявил, что намерен запросить убежище в России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Hannu Häkkinen / Museovirasto

Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен заявил, что намерен запросить политическое убежище в России. Об этом сообщает финское издание Verkkouutiset.

Свое решение экс-депутат объяснил тем, что подвергается давлению и «травле» со стороны финских СМИ. При этом он заявил, что считает финнов и русских — «одним народом».

Туртиайнен был избран в парламент от партии «Истинные финны», а после исключения из нее с 2019 по 2023 годы представлял партию «Власть принадлежит народу». При этом издание отмечает, что парламент Финляндии пытается взыскать с него групповые гранты на сумму более 30 тысяч евро за 2022–2023 годы, поскольку Туртиайнен не объяснил, как использовались эти деньги.

Ранее Туртиайнен предрек Финляндии недолгое членство в составе НАТО. По мнению политика, присоединение к альянсу принесло стране только вред, но граждане не могли открыто выразить свою позицию.

