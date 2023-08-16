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06:48, 16 августа 2023Мир

Финляндии предрекли недолгое членство в составе НАТО

Экс-депутат Туртиайнен: Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Финляндия вряд ли долгое время будет находиться в составе НАТО. С таким предположением выступил экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен, пишет РИА Новости.

«Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России», — отметил он на Московской конференции по международной безопасности.

По мнению политика, присоединение к альянсу принесло стране только вред, но граждане не могли открыто выразить свою позицию.

«Пропаганда работала таким образом, что казалось, что все хотели этого присоединения, и был нанесен большой вред», — резюмировал он.

На фоне украинского конфликта в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом блока.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что решение Финляндии вступить в НАТО поставило Хельсинки в невыгодное положение.

По его мнению, для страны было бы неверно и нелогично наносить удар по России или пойти на какие-либо провокационные шаги. Риттер подчеркнул, что при необходимости Москва сможет оперативно усилить военное присутствие у границ для обеспечения безопасности собственной территории.

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    Марина Совина
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