Экс-разведчик Риттер заявил, что решение Финляндии вступить в НАТО было опрометчивым

Решение Финляндии вступить в НАТО поставило Хельсинки в невыгодное положение. Об этом заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Люди говорят, что членство Финляндии в НАТО поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки», — объяснил он.

По его мнению, для Финляндии было бы неверно и нелогично наносить удар по России или пойти на какие-либо провокационные шаги. Риттер подчеркнул, что при необходимости Москва сможет оперативно усилить военное присутствие у границ для обеспечения безопасности собственной территории. Экс-разведчик напомнил, что об этом ранее предупреждал президент России Владимир Путин.

Ранее политический обозреватель Сеппо Варьюс заявил, что Финляндия рискует столкнуться с проблемами в будущем из-за вступления в НАТО. Он также подчеркнул, что ближайшие 50 лет «не обойдутся без сюрпризов».

На фоне украинского конфликта в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом блока.