Ilta-Sanomat: Финляндия столкнется с проблемами в будущем из-за вступления в НАТО

Политический обозреватель Сеппо Варьюс написал в статье для Ilta-Sanomat, что Финляндия рискует столкнуться с проблемами в будущем из-за вступления в НАТО.

Варьюс подчеркнул, что ближайшие 50 лет «не обойдутся без сюрпризов». «Вполне возможно, что о сегодняшнем выборе потом придется сильно пожалеть», — добавил журналист.

По его словам, основанием вступления Финляндии в Североатлантический альянс стали не причины идеологического характера, а якобы растущая угроза со стороны Российской Федерации.

13 июля на проспекте Эспланад в Хельсинки прошли демонстрации протеста против НАТО по случаю визита президента США Джо Байдена. У здания финского парламента протестующие стояли с плакатами, обвиняющими США в совершении диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».