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16:10, 13 июля 2023Мир

В Финляндии встретили Байдена протестом против НАТО

В Финляндии прошли демонстрации протеста против НАТО по случаю визита Джо Байдена

Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters

В Финляндии на проспекте Эспланад в Хельсинки прошли демонстрации протеста против НАТО по случаю визита президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, у здания финского парламента протестующие стояли с плакатами, обвиняющими США в совершении диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и призывающими американского лидера взять на себя ответственность за это.

13 июля пройдет встреча Байдена с финским президентом Саули Ниинистё и премьер-министрами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии в Президентском дворце. Политики обсудят более тесное сотрудничество североевропейских стран с США по вопросам безопасности, окружающей среды и технологий.

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    Семен Александров
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