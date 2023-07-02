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18:34, 2 июля 2023Мир

Стала известна дата саммита стран Северной Европы с участием Байдена

Президент США Байден посетит саммит стран Северной Европы в Хельсинки 13 июля

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден посетит саммит стран Северной Европы, который состоится в Хельсинки 13 июля. Об этом сообщила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте.

Помимо Байдена и Ниинисте в саммите примут участие премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьеры Норвегии и Дании Йонас Гар Стёр и Метте Фредериксен, а также премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир. Политики обсудят более тесное сотрудничество североевропейских стран с США по вопросам безопасности, окружающей среды и технологий.

Ранее стало известно, что с 9 по 13 июля Байден посетит Великобританию, Литву и Финляндию. В Лондоне американский лидер планирует встретиться премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III, а в Вильнюсе — принять участие в 74-м саммите НАТО.

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    Алевтина Запольская
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