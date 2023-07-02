Президент США Джо Байден посетит Британию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля

Президент США Джо Байден посетит Великобританию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля, сообщается на сайте Белого дома.

В Лондоне Байден намерен встретиться с британским премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III, чтобы «еще больше укрепить двусторонние отношения между странами».

После этого американский лидер отправится в Литву, чтобы принять участие в 74-м саммите НАТО с 11 по 12 июля. Затем Байден посетит Хельсинки для участия в саммите лидеров США и Скандинавии.

Ранее сообщалось, что Байден ожидает визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Вашингтон. У них запланированы на 5 июля переговоры по вопросам НАТО.