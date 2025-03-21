Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:54, 21 марта 2025Экономика

ЦБ сообщил об улучшении ситуации на российском рынке труда

ЦБ: На рынке труда РФ появляется все больше признаков снижения напряженности
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

С начала 2025 года на российском рынке труда прослеживается все больше признаков, свидетельствующих о постепенном улучшении кадровой ситуации в стране. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

Речь идет, в частности, о снижении доли отечественных предприятий, испытывающих дефицит работников, о чем свидетельствуют результаты опросов. Кроме того, в последнее время в ряде отраслей наблюдается снижение спроса на новых сотрудников и переток работников в другие секторы российской экономики.

Несмотря на это, внутренний рынок труда продолжает оставаться жестким на фоне рекордно низкого уровня безработицы. Одной из проблем остается заметное превышение темпов роста зарплат над динамикой производительности труда. Это обстоятельство во многом способствует сохранению значительного дисбаланса спроса и предложения.

Материалы по теме:
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
26 июля 2024
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024

По итогам мартовского заседания совет директоров ЦБ в третий раз подряд оставил без изменений ключевую ставку. Она продолжает находиться на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых, который регулятор установил в октябре 2024-го. Сохранение планки в ЦБ объяснили недостаточным снижением инфляционного давления. Оно по-прежнему остается высоким, что не позволяет перейти к постепенному ослаблению денежно-кредитной политики.

Главным условием для снижения ключевой ставки в регуляторе называли устойчивое замедление темпов роста потребительских цен. По прогнозу главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России выйдет на пиковый уровень не раньше апреля-мая 2025 года. На этом фоне в ЦБ не исключили повышения ставки на следующих заседаниях.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии угрожают России атомными подлодками со скандальной репутацией. Одну из них прозвали «Секс и кокаин Ее Величества»

    По делу о пытках над российскими студентками задержали бывшего владельца автомойки

    На Apple подали в суд из-за ИИ

    Звезда «Белого лотоса» ответила на комментарии о торчащих зубах

    Российские войска активизировались у одного из городов в ДНР

    На Западе нашли новый способ сдерживания России

    В экстренных службах раскрыли последствия атаки ВСУ на станцию «Суджа»

    Минобороны России перечислило взятые за неделю под контроль населенные пункты

    В Совфеде отреагировали на заявление ВСУ об обстреле станции «Суджа» Россией

    Шойгу лично передал Ким Чен Ыну послание от Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше