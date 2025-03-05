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11:28, 5 марта 2025Экономика

Нехватку работников в России оценили

Глава Минтруда Котяков: Экономике РФ потребуются 3,1 миллиона работников
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В ближайшие пять лет российской экономике потребуются дополнительно в общей сложности 3,1 миллиона работников, которых можно будет задействовать в различных сферах. Такой прогноз дал глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ Антон Котяков, его оценку приводит «Российская газета».

Обновленный прогноз превысил предыдущую оценку на 700 тысяч человек. В базовом прогнозе 2022 года указывалось, что нехватка персонала в России составит 2,4 миллиона работников.

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Бороться с кадровым голодом власти планируют при помощи повышения престижа рабочих профессий среди молодого поколения. К 2030 году, согласно прогнозу Котякова, три из четырех опрошенных будут считать, что подобные сферы труда являются нужными и более востребованными по сравнению с другими. «К 2030 году мы планируем, что этот показатель достигнет отметки 75 процентов», — резюмировал министр.

Год назад президент России Владимир Путин оценивал нехватку рабочих рук в стране в 2,5 миллиона человек. При этом безработных, уточнил он, на тот момент насчитывалось в общей сложности 450-460 тысяч. Уровень безработицы в целом по стране продолжает оставаться на рекордно низком уровне, к концу 2024 года показатель опустился до отметки в 2,3 процента. Иными словами, ресурсов для найма новых сотрудников на российском рынке труда становится крайне мало. На этом фоне эксперты прогнозируют сохранение напряженной ситуации с кадрами в РФ в 2025 году.

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