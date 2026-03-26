13:54, 26 марта 2026Экономика

Володин нашел причину падения темпов роста экономики России

Кирилл Луцюк

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Высокая ключевая ставка не дает российской экономике расти прежними темпами. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Его процитировал ТАСС.

По его словам, есть заинтересованность в балансе, когда и экономика страны растет, и средства населения не обесцениваются. Иными словами, борьба с инфляцией не должна оборачиваться потерей денег россиян.

Володин допустил, что, возможно, «неплохо будет», если инфляция составит 6 процентов, а ставка достигнет 10 процентов. Но, когда речь идет о доведении инфляции до 4 процентов, нужно задуматься о том, стоят ли такие показатели замедления темпов роста экономики и ее стагнации.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина не согласилась с тем, что экономический рост страны ускорится при низкой ключевой ставке. Она уверена, что рецепт нужно искать не в мягкой денежно-кредитной политике регулятора, а в стимулах для повышения производительности труда. Набиуллина назвала ошибочной точку зрения, что снижение инфляции далось экономике РФ слишком дорогой ценой.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, траектория ключевой ставки Банка России становится непредсказуемой. Таким образом, прогнозы о том, каких значений она достигнет, лишились всякого смысла.

