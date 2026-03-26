13:25, 26 марта 2026

Глава российского банка сравнил прогнозы по ключевой ставке с прогнозами погоды

Глава ВТБ Костин понадеялся на снижение ключевой ставки до 12 % к концу года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Траектория ключевой ставки Банка России становится непредсказуемой, поэтому прогнозы, по его мнению, не имеют смысла. Об этом в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

«Я ставку перестал прогнозировать, я перешел на погоду — проще угадать», — пошутил банкир, добавив, что если к концу года она опустится до 12 процентов, то будет хорошо.

В мае прошлого года Костин предложил первому зампреду правления своего банка Дмитрию Пьянову пари на десять щелчков, что в июне регулятор снизит ставку. Последний посчитал, что смягчение денежно-кредитной политики выглядит слишком рискованным, а потому ведомство Эльвиры Набиуллиной будет осторожнее.

Тот спор выиграл Костин, а Пьянов признал, что был неправ и ЦБ приступил к постепенному смягчению ставки, проигнорировав казавшиеся ему значимыми угрозы.

Результат последнего заседания совета директоров ЦБ, по итогам которого ключевая ставка была снижена до 15 процентов, оказался ожидаемым для большинства экспертов. Однако аналогичный шаг снижения в феврале стал сюрпризом, так как аналитики ожидали паузу на фоне ускорения инфляции.

