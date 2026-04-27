Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:22, 27 апреля 2026

Путин потребовал обеспечить более высокие темпы роста экономики

Путин попросил новых идей стимулирования более высоких темпов роста экономики
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sputnik / Pool / Reuters

В рамках выступления на заседании Совета законодателей президент России Владимир Путин потребовал от собравшихся подумать над идеями по выведению темпов роста национальной экономики на новый уровень. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу вас поддержать усилия правительства и вносить свои предложения по стимулам экономического роста, чтобы выйти на устойчивые, более высокие темпы роста экономики», — указал он.

Ранее в ходе совещания по экономическим вопросам глава государства обратил внимание на то, что в январе-феврале ВВП страны сократился на 1,8 процента. Особенно Путину не понравилось, что в отрицательную область скатились обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство.

Президент признал, что климатические и календарные факторы сыграли свою роль в негативной динамике. Однако он обратил внимание, что показатели находятся ниже прогнозов правительства и Центробанка, хотя количество рабочих дней в первые два месяца года им было известно заранее.

Вскоре после этого Росстат сообщил, что в марте промышленное производство в стране резко ускорилось, так что по итогам первого квартала удалось даже выйти в плюс на 0,3 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok