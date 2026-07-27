Направлявшиеся в Сочи на круизном лайнере россияне сойдут на сушу в другой стране

Почти тысяче россиян придется сойти с круизного лайнера в другой стране вместо Сочи

Почти тысяче россиян, направлявшихся в Сочи на круизном лайнере Astoria Grande, придется сойти в другой стране. Об этом Telegram-каналу «Крыша Турдома» сообщили в судоходной компании «Аквилон», которая является генеральным агентом по продажам и продвижению морских круизов на морском судне.

Изменение места прибытия объяснили «официальными предупреждениями от портовых властей о временном признании плавания в восточной части Черного моря опасным». Так, 962 туристам придется сойти на берег в Анталье вместо Сочи. В турецкий город морское судно прибудет 28 июля в 08:00.

«После прибытия лайнера мы обеспечим трансфер в аэропорт и вылет в Сочи или другой удобный город России — по выбору пассажира», — заявили в компании. Также там сообщили, что делают все для максимально комфортного возвращения отдыхающих и сохранения у них хороших впечатлений от круиза. Также все расходы на себя возьмет генеральный агент.

Ранее лайнер Astoria Grande с 600 пассажирами из России не пустили в Галапорт в Стамбуле в качестве ответной меры после недопущения турецкого парома Seabridge в Сочи после трех суток ожидания. Позже стало известно, что россиянам не вернули деньги.